Berthin Enrique Gómez Vela asume el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

El Gobierno oficializó la incorporación de Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo titular del Mincetur tras la renuncia presentada por José Reyes Llanos.

Berthin Enrique Gómez Vela juró este martes 9 de junio como flamante ministro de Comercio Exterior y Turismo, convirtiéndose en el nuevo responsable de dirigir las políticas del sector. Su designación se produce luego de la salida de José Reyes Llanos, quien dejó el cargo mediante una renuncia irrevocable.

El nuevo titular del Mincetur cuenta con experiencia en la administración pública. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos, entre ellos la presidencia ejecutiva de Devida, la jefatura de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y la secretaría técnica de Provías Descentralizado.

La salida de José Reyes Llanos fue comunicada el pasado 3 de junio a través de una carta dirigida al presidente José María Balcázar. En el documento, el exministro explicó que su decisión obedece a razones relacionadas con sus principios institucionales y su visión sobre el manejo de asuntos de interés nacional.

RENUNCIA DE REYES LLANOS

Asimismo, Reyes Llanos sostuvo que los acuerdos internacionales requieren una evaluación integral que priorice los intereses permanentes del Estado. Su renuncia se concretó en medio del proceso de interpelación promovido por el Congreso, donde debía responder por la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.