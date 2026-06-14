Resultados ONPE: sigue el conteo oficial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 14 DE JUNIO
6:26 pm
ONPE al 98.593%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
1:50 pm
ONPE al 98.590%
Keiko Fujimori: 50.052%
Roberto Sánchez: 49.948%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,832 votos
11:25 am
ONPE al 98.558%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,421 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 13 DE JUNIO
09:52 pm
ONPE al 98.552%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,488 votos
07:41 pm
ONPE al 98.545%
Keiko Fujimori: 50.049%
Roberto Sánchez: 49.951%
- Fujimori supera a Sánchez por 17,918 votos
05:16 pm
ONPE al 98.516%
Keiko Fujimori: 50.044%
Roberto Sánchez: 49.956%
- Fujimori supera a Sánchez por 15,997 votos
04:03 pm
ONPE al 98.449%
Keiko Fujimori: 50.034%
Roberto Sánchez: 49.966%
- Fujimori supera a Sánchez por 12,391 votos
3:40 pm
ONPE al 98.410%
Keiko Fujimori: 50.026%
Roberto Sánchez: 49.974%
- Fujimori supera a Sánchez por 9,504 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 12 DE JUNIO
11:50 pm
ONPE al 98.327%
Keiko Fujimori: 50.012%
Roberto Sánchez: 49.988%
- Fujimori supera a Sánchez por 4,519 votos
10:05 pm
ONPE al 98.326%
Keiko Fujimori: 50.012%
Roberto Sánchez: 49.988%
- Fujimori supera a Sánchez por 4,501 votos
8:30 pm
ONPE al 98.323%
Keiko Fujimori: 50.012%
Roberto Sánchez: 49.988%
- Fujimori supera a Sánchez por 4,310 votos
6:35 pm
ONPE al 98.304%
Keiko Fujimori: 50.010%
Roberto Sánchez: 49.990%
- Fujimori supera a Sánchez por 3,616 votos
4:42 pm
ONPE al 98.282%
Keiko Fujimori: 50.005%
Roberto Sánchez: 49.995%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,775 votos
12:19 pm
ONPE al 98.269%
Keiko Fujimori: 50.005%
Roberto Sánchez: 49.995%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,664 votos
11:30 am
ONPE al 98.266%
Keiko Fujimori: 50.004%
Roberto Sánchez: 49.996%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,512 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 11 DE JUNIO
11:25 pm
ONPE al 98.258%
Keiko Fujimori: 50.004%
Roberto Sánchez: 49.996%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,303 votos
09:50 pm
ONPE al 98.257%
Keiko Fujimori: 50.003%
Roberto Sánchez: 49.997%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,224
07:02 pm
ONPE al 98.254%
Keiko Fujimori: 50.003%
Roberto Sánchez: 49.997%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,027
05:25 pm
ONPE al 98.243%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 756
03:50 pm
ONPE al 98.239%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 759
01:45 pm
ONPE al 98.236%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 859
01:22 pm
ONPE al 98.234%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 829
11:50 am
ONPE al 98.230%
Keiko Fujimori: 50.003%
Roberto Sánchez: 49.994%
- Fujimori supera a Sánchez por 922
07:51 am
ONPE al 98.216%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
12:00 am
ONPE al 98.215%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
10:42 pm
ONPE al 98.208%
Keiko Fujimori: 50.001%
Roberto Sánchez: 49.999%
08:30 pm
ONPE al 97.982%
Roberto Sánchez: 50.019%
Keiko Fujimori: 49.981%
07:12 pm
ONPE al 97.980%
Roberto Sánchez: 50.019%
Keiko Fujimori: 49.981%
05:40 pm
ONPE al 97.916%
Roberto Sánchez: 50.027%
Keiko Fujimori: 49.973%
04:40 pm
ONPE al 97.910%
Roberto Sánchez: 50.026%
Keiko Fujimori: 49.974%
03:35 pm
ONPE al 97.889%
Roberto Sánchez: 50.026%
Keiko Fujimori: 49.974%
02:35 pm
ONPE al 97.874%
Roberto Sánchez: 50.024%
Keiko Fujimori: 49.976%
01:30 pm
ONPE al 97.827%
Roberto Sánchez: 50.017%
Keiko Fujimori: 49.983%
12:07 pm
ONPE al 97.807%
Roberto Sánchez: 50.014%
Keiko Fujimori: 49.986%
11:08 am
ONPE al 97.803%
Roberto Sánchez: 50.014%
Keiko Fujimori: 49.986%
09:44 am
ONPE al 97.541%
Roberto Sánchez: 50.043%
Keiko Fujimori: 49.957%
08:34 am
ONPE al 97.316%
Roberto Sánchez: 50.058%
Keiko Fujimori: 49.942%
07:28 am
ONPE al 97.030%
Roberto Sánchez: 50.075%
Keiko Fujimori: 49.925%
06:03 am
ONPE al 97.023%
Roberto Sánchez: 50.074%
Keiko Fujimori: 49.926%
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MARTES 9 DE JUNIO
3:40 am
ONPE al 97.012%
Roberto Sánchez: 50.071%
Keiko Fujimori: 49.929%
2:46 am
ONPE al 97.008 %
Roberto Sánchez: 50.071%
Keiko Fujimori: 49.929%
12:48 am
ONPE al 96.879%
Roberto Sánchez: 50.087%
Keiko Fujimori: 49.913%
12:08 am
ONPE al 96.797%
Roberto Sánchez: 50.096%
Keiko Fujimori: 49.904%
11:10 pm
ONPE al 96.647%
Roberto Sánchez: 50.109%
Keiko Fujimori: 49.891%
10:08 pm
ONPE al 96.583%
Roberto Sánchez: 50.112%
Keiko Fujimori: 49.888%
09:22 pm
ONPE al 96.477%
Roberto Sánchez: 50.114%
Keiko Fujimori: 49.886%
07:42 pm
ONPE al 96.412%
Roberto Sánchez: 50.116%
Keiko Fujimori: 49.884%
06:42 pm
ONPE al 96.333%
Roberto Sánchez: 50.121%
Keiko Fujimori: 49.879%
06:26 pm
ONPE al 96.305%
Roberto Sánchez: 50.121%
Keiko Fujimori: 49.879%
04:16 pm
ONPE al 96.125%
Roberto Sánchez: 50.078%
Keiko Fujimori: 49.922%
02:55 pm
ONPE al 96.021%
Roberto Sánchez: 50.056%
Keiko Fujimori: 49.944%
02:02 pm
ONPE al 95.983%
Roberto Sánchez: 50.057%
Keiko Fujimori: 49.943%
11:50 am
ONPE al 95.979%
Roberto Sánchez: 50.057%
Keiko Fujimori: 49.943%
10:59 am
ONPE al 95.965%
Roberto Sánchez: 50.055%
Keiko Fujimori: 49.945%
10:02 am
ONPE al 95.942%
Roberto Sánchez: 50.058%
Keiko Fujimori: 49.942%
09:17 am
ONPE al 95.844%
Roberto Sánchez: 50.065%
Keiko Fujimori: 49.935%
08:01 am
ONPE al 95.782%
Roberto Sánchez: 50.066%
Keiko Fujimori: 49.934%
05:46 am
ONPE al 95.685%
Roberto Sánchez: 50.074%
Keiko Fujimori: 49.926%
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 8 DE JUNIO
03:48 am
ONPE al 95.662%
Roberto Sánchez: 50.007%
Keiko Fujimori: 49.923%
01:32 am
ONPE al 95.393%
Roberto Sánchez: 50.107%
Keiko Fujimori: 49.893%
11:58 pm
ONPE al 95.343%
Roberto Sánchez: 50.112%
Keiko Fujimori: 49.888%
11:08 pm
ONPE al 95.268%
Roberto Sánchez: 50.114%
Keiko Fujimori: 49.886%
10:02 pm
ONPE al 95.193%
Roberto Sánchez: 50.115%
Keiko Fujimori: 49.885%
09:26 pm
ONPE al 95.162%
Roberto Sánchez: 50.118%
Keiko Fujimori: 49.882%
08:52 pm
ONPE al 95.121%
Roberto Sánchez: 50.123%
Keiko Fujimori: 49.877%
08:22 pm
ONPE al 95.049%
Roberto Sánchez: 50.119%
Keiko Fujimori: 49.881%
07:32 pm
ONPE al 94.995%
Roberto Sánchez: 50.108%
Keiko Fujimori: 49.892%
06:22 pm
ONPE al 94.905%
Roberto Sánchez: 50.101%
Keiko Fujimori: 49.899%
05:36 pm
ONPE al 94.838%
Roberto Sánchez: 50.097%
Keiko Fujimori: 49.903%
04:58 pm
ONPE al 94.781%
Roberto Sánchez: 50.086%
Keiko Fujimori: 49.914%
04:22 pm
ONPE al 94.709%
Roberto Sánchez: 50.078%
Keiko Fujimori: 49.922%
03:38 pm
ONPE al 94.552%
Roberto Sánchez: 50.061%
Keiko Fujimori: 49.939%
03:08 pm
ONPE al 94.425%
Roberto Sánchez: 50.045%
Keiko Fujimori: 49.955%
02:22 pm
ONPE al 94.296%
Roberto Sánchez: 50.040%
Keiko Fujimori: 49.960%
01:55 pm
ONPE al 94.182%
Roberto Sánchez: 50.045%
Keiko Fujimori: 49.955%
01:07 pm
ONPE al 93.941%
Roberto Sánchez: 50.012%
Keiko Fujimori: 49.988%
12:42 pm
ONPE al 93.833%
Keiko Fujimori: 50.006%
Roberto Sánchez: 49.994%
12:05 pm
ONPE al 93.757%
Keiko Fujimori: 50.011%
Roberto Sánchez: 49.989%
11:33 am
ONPE al 93.623%
Keiko Fujimori: 50.017%
Roberto Sánchez: 49.983%
10:32 am
ONPE al 93.397%
Keiko Fujimori: 50.044%
Roberto Sánchez: 49.956%
7:55 a.m.: A través de su página web, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha compartido el conteo de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con las actas que se están procesando.
ONPE al 92.806 %
Keiko Fujimori: 50.125%
Roberto Sánchez: 49.875%
ACTUALIZACIÓN DEL DOMINGO 7 DE JUNIO
11:32 pm
ONPE al 68.227%
Keiko Fujimori: 52.688%
Roberto Sánchez: 47.312%
10:56 pm
ONPE al 63.111%
Keiko Fujimori: 52.690%
Roberto Sánchez: 47.310%
10:25 pm
ONPE al 58.646%
Keiko Fujimori: 52.646%
Roberto Sánchez: 47.354%
08:44 pm
ONPE al 32.855%
Keiko Fujimori: 52.687%
Roberto Sánchez: 47.313%
ACTUALIZACIÓN
Minutos después de las 6:00 p. m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de la Segunda Vuelta Electoral, donde se podrá monitorear el conteo oficial de votos.
Tras los resultados a boca de urna la candidata Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) no se ha pronunciado, mientras Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), señaló que "Hay un empate estadístico. Está clarísimo".
ACTAS DE VOTACIÓN
Al respecto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, dijo que la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer los resultados, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.
Para ingresar al portal haz clic AQUÍ. Es importante saber que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio del Perú y de todo el mundo.