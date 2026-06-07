Roberto Sánchez tras conocerse resultados a boca de urna: Hay un empate estadístico, está clarísimo

Dijo también que "ahora toca el trabajo en la defensa del voto de las regiones" y señaló estar satisfecho por el apoyo que recibió durante la campaña electoral.

Tras la difusión de los resultados a boca de urna, de la segunda vuelta electoral, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció señalando que "Hay un empate estadístico. Está clarísimo".

Dijo también que "ahora toca el trabajo en la defensa del voto de las regiones" y señaló estar satisfecho por el apoyo que recibió durante la campaña electoral: "Agradecemos el respaldo contundente recibido”.

NUESTROS COORDINADORES

Asimismo, Sánchez Palomino considera que existe una importante “subrepresentación que todavía se va a notar en el conteo que recién comenzará la Oficina Nacional de Procesos Electorales de manera oficial".

"Desde aquí convocamos a nuestros coordinadores, al movimiento popular y social, y a la coalición que hemos constituido, para la reafirmación de la democracia y el voto", agregó confiado el también congresista.