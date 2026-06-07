Fuerza Popular se pronuncia tras Flash Electoral

Tras la difusión de los resultados del flash electoral, el partido Fuerza Popular se pronunció a través de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia, quien hizo un llamado a los personeros y militantes de la agrupación política a mantenerse vigilantes durante el proceso de conteo de votos.

"Ahora empieza la lucha y la defensa por el voto", expresó Torres, al exhortar a los representantes del partido a resguardar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Asimismo, sostuvo que la jornada electoral continúa con la supervisión de cada acta y cada sufragio emitido.

El dirigente también señaló que la defensa de los resultados es fundamental para garantizar el respeto a la democracia. "Hoy toca defender la voluntad popular y la democracia", manifestó, en medio de la expectativa generada por la estrecha diferencia reflejada en los resultados preliminares.

KEIKO 50.53% Y SÁNCHEZ 49.47 %

Según el flash electoral, Keiko Fujimori obtiene el 50.53 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49.47 %. En ese contexto, trascendió que la lideresa de Fuerza Popular ofrecerá un pronunciamiento público a partir de las 6:00 p. m. desde un hotel ubicado en el distrito de San Borja.