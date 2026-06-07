Flash Electoral: Keiko Fujimori 50.53% y Roberto Sánchez 49.47%

Los resultados preliminares difundidos por Datum muestran una diferencia mínima entre ambos candidatos. Las cifras aún no son oficiales y deberán ser confirmadas por las autoridades electorales.

Los primeros resultados del flash electoral difundidos por la encuestadora Datum muestran una contienda reñida entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según el reporte, la candidata de Fuerza Popular obtiene el 50.53 % de los votos válidos, mientras que su contendor alcanza el 49.47 %, marcando una diferencia estrecha en la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la información presentada por Panamericana Televisión, estos resultados reflejan una tendencia preliminar basada en encuestas realizadas a los electores tras emitir su voto. De mantenerse esta diferencia durante el conteo oficial, Keiko Fujimori se convertiría en la próxima presidenta de la República.

La ajustada distancia entre ambos candidatos evidencia la polarización del electorado y anticipa una jornada de expectativa a nivel nacional mientras la ONPE iniciará el proceso del conteo oficial a partir de ahora. Miles de ciudadanos permanecen atentos al desarrollo del escrutinio y a los reportes que emitan los organismos electorales en las próximas horas.

CIFRAS REFERENCIALES

No obstante, las cifras difundidas son únicamente referenciales y no tienen carácter oficial. Será responsabilidad de las autoridades electorales confirmar los resultados definitivos una vez concluido el conteo de votos y procesadas todas las actas correspondientes.