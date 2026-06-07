Especialistas advierten desafíos en transporte y seguridad para el próximo gobierno

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, señaló que el país enfrenta una importante brecha de infraestructura y afirmó que será necesario impulsar inversiones públicas y privadas para ejecutar proyectos pendientes en distintas regiones.

Por su parte, el presidente de la asociación Transitemos, Edwin Derteano, indicó que el crecimiento urbano sin planificación ha contribuido a los problemas de movilidad en Lima. Además, sostuvo que el transporte es un elemento clave para el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos.

En materia de seguridad, el exintegrante del GEIN José Luis Gil consideró que el país enfrenta organizaciones criminales cada vez más complejas y planteó la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia para prevenir y combatir el delito.

A su turno, el vicealmirante en retiro Francisco Calisto señaló que la lucha contra la criminalidad requiere una mayor articulación entre las instituciones del Estado y una estrategia sostenida para enfrentar el problema.

Los especialistas coincidieron en que el próximo gobierno deberá priorizar acciones orientadas a mejorar la infraestructura, optimizar el transporte y reforzar la seguridad ciudadana para atender algunas de las principales preocupaciones de la población.