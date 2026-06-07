Elecciones en Perú 2026: candidatos realizaron desayunos electorales antes de acudir a votar

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez realizaron este domingo sus tradicionales desayunos electorales como parte de las actividades previas a emitir su voto en la segunda vuelta presidencial.

Keiko Fujimori participó en un desayuno junto a madres de un comedor popular en San Juan de Lurigancho, acompañada por sus hijas y familiares. Durante sus declaraciones, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas y señaló la importancia de la participación democrática durante la jornada electoral.

Por su parte, Roberto Sánchez compartió un desayuno de carácter familiar en su vivienda ubicada en Huaral, acompañado por su esposa, hijas, padres y otros familiares. Tras la actividad, agradeció el respaldo de sus vecinos e invocó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera responsable.

Ambos candidatos continuaron luego con sus respectivas agendas programadas para el día de los comicios, que incluyeron el traslado a sus centros de votación para participar en el proceso electoral que definirá al próximo presidente de la República.