Perú Decisión final en VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Desde las primeras horas del día, Panamericana Televisión despliega su cobertura especial "Perú Decisión Final", con enlaces en vivo desde distintos puntos del país y seguimiento permanente del proceso electoral.

A lo largo de la jornada, esta nota será actualizada con información sobre la instalación de mesas, participación ciudadana, incidencias reportadas por las autoridades electorales y el desarrollo de la votación.

Tras el cierre de mesas, se informarán los resultados oficiales y las reacciones de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una de las elecciones más importantes de los últimos años.

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