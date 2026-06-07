Perú Decisión final en VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Desde las primeras horas del día, Panamericana Televisión despliega su cobertura especial "Perú Decisión Final", con enlaces en vivo desde distintos puntos del país y seguimiento permanente del proceso electoral.
A lo largo de la jornada, esta nota será actualizada con información sobre la instalación de mesas, participación ciudadana, incidencias reportadas por las autoridades electorales y el desarrollo de la votación.
Tras el cierre de mesas, se informarán los resultados oficiales y las reacciones de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una de las elecciones más importantes de los últimos años.
ACTUALIZACIONES:
- Se reporta malestar de electores ante demoras en instalación de mesas de sufragio en algunos distritos.
- Algunos miembros de mesa todavía no llegan a la Universidad de San Marcos (uno de los locales de votaciones más grandes del Perú).
- Es importante mencionar que el horario de votación para esta segunda vuelta es de 7am a 5pm.
- Para conocer tu local de votación, puedes hacerlo a través de este link con tan solo tu número de DNI.
- Se reportó que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó y se retiró a horas de la mañana del local de personeros de su partido en Villa El Salvador.
- Por su parte el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, salió de la vivienda de sus padres en Huaral.
- El 15 de julio se proclamarán los resultados oficiales presidenciales.
- El tradicional flash electoral con los resultados a boca de urna será a partir de las 5:00 pm.
- Hoy domingo, Reniec atenderá hasta las 4:00 pm.
- Keiko Fujimori compartirá desayuno con sus dos hijas en un comedor popular, perteneciente al distrito de San Juan de Lurigancho. Por su parte, se supo que Roberto Sánchez asistió a una misa comunitaria antes de iniciar su desayuno electoral en Huaral.