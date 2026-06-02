José Jerí renuncia a Somos Perú: “Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida”

A pocos días de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el expresidente José Jerí anunció su renuncia irrevocable al partido Somos Perú, agrupación con la que llegó al Congreso y, años después, asumió la Presidencia de la República.

A través de una publicación en sus redes sociales, el exjefe de Estado recordó su etapa dentro de la organización política y agradeció el apoyo recibido durante su militancia. En ese sentido, calificó su salida como una de las decisiones más complicadas que tuvo que tomar en su vida.

“Ha sido una decisión profundamente reflexionada y, sin duda, una de las más difíciles de mi vida. Somos Perú fue mucho más que un partido; fue mi segundo hogar, el espacio donde conocí a personas extraordinarias, construí amistades sinceras y compartí sueños, luchas y objetivos comunes (…) Me llevo los mejores recuerdos de cada campaña, de cada reunión, de cada conversación y de cada momento compartido”, escribió.

Somos Perú aceptó su renuncia

Tras conocer la decisión de José Jerí, Somos Perú difundió un comunicado en sus plataformas digitales en el que informó que aceptó de manera inmediata la renuncia del expresidente al partido político y a la bancada parlamentaria.

“El congresista José Jerí Oré ya no pertenece al Partido Democrático Somos Perú ni a la bancada parlamentaria. Su renuncia fue presentada, en la víspera, por su persona y aceptada de manera inmediata por nuestra organización”, señaló la agrupación política.