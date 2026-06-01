Magistrado Helder Domínguez Haro asume la presidencia del Tribunal Constitucional

Esta mañana, el magistrado Helder Domínguez Haro asumió, por sucesión de cargo, la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) tras la renuncia irrevocable de la doctora Luz Pacheco Zerga.

En su mensaje, dijo que asume el cargo con "responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo", tomando como prioridad el fortalecimiento de la gobernabilidad institucional y la optimización de servicios.

LABOR JURISDICCIONAL

"Mi esfuerzo en estos meses será generar consensos, fortalecer la comunicación con el pleno y con los trabajadores, siempre en favor de la gobernabilidad constitucional", manifestó.

Respecto a la carga procesal que enfrenta la entidad, indicó que, hasta la fecha, el TC mantiene 8.104 expedientes a la espera de resolución, por lo que impulsará medidas para agilizar la labor jurisdiccional.