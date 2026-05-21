Elecciones 2026: habilitan siete centros de votación en Medio Oriente para la segunda vuelta

La Cancillería confirmó la habilitación de siete centros de votación en seis países de Medio Oriente para garantizar el sufragio de los peruanos residentes en esa región durante la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

Los locales de votación estarán en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, permitiendo que nuestros compatriotas puedan participar con normalidad en los comicios presidenciales.

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en estos seis países, 1,890 peruanos están habilitados para votar, según el padrón electoral cerrado en octubre de 2025, por lo que ya figuraban registrados antes de la primera vuelta.

Debido al conflicto en Medio Oriente, se suspendió la votación del 12 de abril. Esta vez, tras una nueva evaluación, se determinó que existen las condiciones para realizar el proceso electoral este 7 de junio en estos países.