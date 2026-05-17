Kuczynski tras reunirse con Keiko Fujimori: Conversamos sobre el presente y el futuro del Perú

Esta noche, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reveló que sostuvo una reunión con Keiko Fujimori, su exrival en las elecciones presidenciales del año 2016, a pocas semanas de la segunda vuelta electoral.

"Hoy recibí la visita de Keiko Fujimori. En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo", escribió PPK.

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Asimismo, señaló que durante el encuentro con la candidata presidencial de Fuerza Popular conversaron no solo sobre las diferencias políticas del pasado, sino también sobre el presente y el futuro del Perú.

Minutos después de la publicación de Kuczynski Godard en su cuenta de X, Fujimori Higuchi reposteó el comentario y destacó que coincidieron en que es necesario dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro.