ONPE al 100 %: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos que pasan a la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que tras contabilizarse el 100% de actas, Keiko Fujimori logró el 17.18 %, de los votos, y Roberto Sánchez el 12.03 %; ambos disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

De manera más detallada, la ONPE revela que la postulante del partido político Fuerza Popular (FP) obtiene 2'877,678 votos en total, mientras que el representante de la agrupación Juntos por el Perú (JP) tiene 2'015,114.

La Secretaría General de la ONPE cumplirá con remitir estos resultados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que proclamará los mismos mediante resolución el próximo domingo 17 de mayo, según lo informó hace unos días.

LÓPEZ ALIAGA

La competencia más ajustada de la primera vuelta se dio por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. El candidato de Renovación Popular obtuvo 1'993,904 votos. La diferencia entre el segundo y tercer lugar es de 21,210 votos.

Fujimori Higuchi tuvo mayor respaldo en Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Ica, Loreto y Ucayali. Mientras el postulante Sánchez Palomino en Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno.