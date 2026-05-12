PJ declara inadmisible demanda de amparo de Renzo Reggiardo contra el JNE

El alcalde de Lima deberá subsanar observaciones sobre la legitimidad de su demanda y el pedido de elecciones complementarias tras los incidentes registrados en los comicios del 12 de abril.

El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones. La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que otorgó un plazo de tres días para subsanar las observaciones advertidas en el recurso remitido por la máxima autoridad capitalina.

En la demanda de amparo, el burgomaestre de Lima solicitaba dejar sin efecto el acuerdo del pleno del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en los distritos afectados por los problemas logísticos de la ONPE durante la jornada electoral del pasado 12 de abril. Asimismo, pedía la convocatoria de nuevos comicios en dichas jurisdicciones.

Sin embargo, el juzgado señaló que existen “ambigüedades sustanciales” en la demanda. Según la resolución, el alcalde se presenta tanto como ciudadano individual, defendiendo su derecho al sufragio, como autoridad municipal en representación de los vecinos de Lima, generando una “dualidad incompatible”, además de no adjuntó un documento que lo autorice a actuar en nombre de la Municipalidad de Lima.

DEBERÁ SUBSANAR OBSERVACIONES

El despacho judicial también remarcó que la convocatoria a elecciones corresponde constitucionalmente al presidente de la República, quien no fue incluido como parte demandada en el proceso. Asimismo, cuestionó que la demanda invoque la defensa de intereses difusos sin precisar claramente la afectación colectiva. De no subsanarse las observaciones, el expediente será archivado.