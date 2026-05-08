Congreso: citan a ministro de Justicia para que explique nueva conformación de la Comisión de indultos

Esta mañana, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al ministro de Justicia, Luis Jiménez, para el 13 de mayo, a fin de que explique la nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que podría analizar un eventual indulto para el expresidente Pedro Castillo.

La convocatoria fue propuesta por el legislador Ilich López tras revelarse que la nueva integrante de la comisión de indultos es Lesli Gonzales, abogada chotana cuyos padres son profesores de la UGEL de Chota, en la región Cajamarca, al igual que el exmandatario golpista.

INTERÉS POLÍTICO

Los integrantes del grupo de trabajo buscan conocer los motivos detrás de las recientes modificaciones realizadas en la Comisión de Gracias Presidenciales, tema que ha generado enorme interés político y cuestionamientos sobre la transparencia de la medida, informa Caretas.

Los parlamentarios consideran necesario que el ministro Jiménez Borra explique detalladamente, si los nuevos integrantes cumplen con los criterios de experiencia e idoneidad, para asumir funciones relacionadas con la evaluación de indultos y otros beneficios presidenciales.