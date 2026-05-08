Luis Galarreta: Existieron irregularidades "serias y visibles" durante el reciente proceso electoral

En entrevista con Canal N, Luis Galarreta denunció la existencia de irregularidades "serias y absolutamente visibles" durante los comicios del pasado 12 de abril, donde miles de ciudadanos no pudieron votar por falta de material electoral.

Asimismo, el congresista y secretario general del partido Fuerza Popular exigió que el tema se investigue exhaustivamente, y se determinen las responsabilidades administrativas y penales de los exfuncionarios y personas involucradas en el caso.

AUDITORÍA INTERNACIONAL

También, Galarreta Velarde ratificó el respaldo de su agrupación a la propuesta de Keiko Fujimori para realizar una auditoría internacional independiente, para brindar certeza a los electores sobre los resultados antes del inicio de la segunda vuelta.

Finalmente, criticó el desempeño profesional de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pues cuando estuvo al frente de la referida entidad, habría sido advertido de varios problemas logísticos que dejó pasar.