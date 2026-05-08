Congreso aprobó inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza

El pleno del Congreso de la República aprobó anoche inhabilitar por 10 años a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta infracción constitucional. La medida contra la actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) obtuvo 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

La sanción es por la denuncia que presentó Espinoza contra 11 legisladores por un supuesto interés indebido, tras aprobar una ley que permite a varios de ellos (José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín) cobrar sueldo y pensión del Estado en simultáneo.

PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD

Según el informe acusatorio, la exfiscal habría vulnerado el principio de inviolabilidad parlamentaria contemplado en el artículo 93 de la Constitución. La norma indica que los congresistas no pueden ser procesados ni responsabilizados por los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones.

En diciembre del año pasado, también había recibido una sanción similar por parte del Parlamento al ser acusada de haber seguido realizando indagaciones contra altos funcionarios del Estado, a pesar de una ley aprobada por el Congreso que le otorgaba esa facultad a la Policía Nacional.