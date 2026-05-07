Carmen Velarde, jefa del Reniec, precisó competencia de la entidad para Elecciones 2026 ante Congreso

La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, se presentó este miércoles 6 de mayo ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República del Perú. Durante la sesión extraordinaria, la titular de la entidad informó acerca del proceso de elaboración, depuración y actualización del padrón de las Elecciones Generales 2026.

En su exposición, señaló que el padrón electoral fue sometido a un proceso intensivo de interoperabilidad, depuración, verificación registral y actualización permanente con diversas entidades del Estado, como el Poder Judicial, de Ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores, Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario, entre otras entidades.

La jefa del Reniec, Velarde Koechlin, recordó que el padrón electoral se cerró el 14 de octubre de 2025. Posteriormente, del 27 al 31 de octubre se realizó la publicación de las listas del padrón inicial; el 13 de noviembre se remitió el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y el 13 de diciembre se obtuvo su aprobación tras el cumplimiento estricto de cada etapa previamente fiscalizada por dicho organismo.

Anotaciones al padrón electoral

La titular del Reniec dio a conocer a los miembros de dicha comisión, que el padrón electoral para las Elecciones Generales ha incorporado a 27 325 432 peruanos habilitados para emitir su voto el último domingo 12 de abril. Y que en dicho padrón se reportaron más de 474 mil anotaciones y sus actualizaciones enviadas a la ONPE, tales como: mayores de edad con dni de menor, fallecidos sin acta de defunción inscrita, domicilio no actualizado, ciudadanos mayores de 100 años, ciudadanos que cumplieron 18 años el mismo día de la elección. Todas estas son de público conocimiento en el portal web de la institución. ENLACE

Atención del Reniec en todo el Perú

La jefa del Reniec resaltó el trabajo desplegado de la institución a nivel nacional. Señaló que el Reniec cuenta con más de 480 agencias a nivel nacional, además dispone de 2.900 Oficinas de Registro de Estado Civil (OREC) operativas, 280 voluntariados de identificación y servicios virtuales disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

Además, indicó que en el marco de las elecciones se realizaron más de un millón de atenciones en comunidades nativas, campesinas, zonas de frontera y el VRAEM. Además, se brindaron 45 mil atenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y se emitieron más de 761 mil DNI gratuitos.

También destacó la ampliación del horario de atención hasta 12 horas continuas en las principales agencias, la atención durante Semana Santa a más de 53 mil ciudadanos, la apertura de agencias el mismo día de las elecciones, el desarrollo de megacampañas de documentación, la entrega masiva de DNI electrónico y la emisión DNI de manera express el mismo día de las elecciones.

En esa línea, informó que en la actualidad más de 37 millones de ciudadanos se encuentran plenamente identificados, lo que representa una cobertura del 99.2 % de la población. Asimismo, precisó que con dicho despliegue impulsó la masificación del DNI electrónico 3.0. y que actualmente más de 10 millones de peruanos cuentan con este documento a nivel nacional. Solo en 2026, el Reniec registró más de 6 millones de transacciones y entregó más de 3 millones de DNI.

Jefa del Reniec precisa sobre Firmas digitales y Centros Poblados

Finalmente, ante la consulta de congresistas en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso sobre el uso de firmas digitales por miembros de mesa en la suscripción de actas electorales y la instalación de mesas de votación en centros poblados, Carmen Velarde aclaró que:

Las firmas digitales y los certificados digitales utilizadas en las actas electorales del sistema STAE de la ONPE no son emitidas ni administradas por el RENIEC. La generación de estas firmas corresponde exclusivamente a la ONPE, entidad que se encuentra acreditada para emitir certificados digitales, conforme al Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital (ROPS) del INDECOPI, y autorizada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.