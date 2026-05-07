MML presentó medida cautelar ante el TC para suspender acuerdo del JNE que declaró inviable las elecciones complementarias

La comuna busca suspender los efectos del acuerdo que declaró inviable realizar elecciones complementarias en Lima Metropolitana durante los comicios 2026.

La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para suspender los efectos del acuerdo emitido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el pasado 23 de abril, mediante el cual se declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales 2026.

En el documento dirigido a la presidenta del TC, Luz Pacheco, la comuna precisó que su pedido busca únicamente frenar los efectos de la resolución mientras el máximo intérprete de la Constitución evalúa el caso. Además, aclaró que no pretende convocar elecciones ni sustituir las funciones del JNE.

La Municipalidad de Lima sostuvo que la medida cautelar se limita al extremo del acuerdo que “declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana”. Asimismo, argumentó que la suspensión es necesaria para evitar “efectos irreversibles” mientras el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento definitivo.

ANALÍSIS TÉCNICO Y JURÍDICO

Por su parte, el JNE reiteró que las elecciones complementarias fueron descartadas tras un análisis técnico y jurídico realizado por el Pleno del organismo electoral. La entidad señaló que continuará revisando actas observadas y solicitudes de nulidad mediante los Jurados Electorales Especiales, garantizando la transparencia y el respeto a la voluntad popular durante el proceso electoral en curso.