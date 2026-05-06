Gremios empresariales piden auditoría a sistemas informáticos de la ONPE por presuntas irregularidades

Esta mañana, en un amplio comunicado, diversos gremios empresariales pidieron una auditoría internacional a los sistemas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de la proclamación de los resultados de la primera vuelta.

En el documento, señalan que existen “graves irregularidades” observadas desde el mismo día de la jornada electoral, por lo que consideran necesaria una revisión técnica independiente de los procedimientos empleados por el ente electoral.

EMPRESA EXTRANJERA

Indican que la exhaustiva revisión debe determinar contundentemente si las presuntas irregularidades responden a problemas operativos o a una eventual manipulación deliberada del sistema empleado en el proceso por la ONPE.

También plantean que la auditoría sea conducida por una empresa extranjera para garantizar imparcialidad. Además, que el jefe interino de la ONPE y los funcionarios de la anterior gestión sean separados durante las investigaciones.