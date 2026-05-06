Keiko Fujimori desde Ucayali: “Si llego ser presidenta del Perú, será solo por 5 años”

Continúa recorriendo el país. Esta vez, Keiko Fujimori llegó a comunidades alejadas de la Amazonía, en el marco de su campaña electoral con miras a la segunda vuelta, donde presentó propuestas enfocadas en mejorar, entre otros, los servicios básicos.

Durante su visita a la comunidad Roaboya Mestiza, en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali, la candidata de Fuerza Popular dijo que uno de sus compromisos es garantizar el acceso a agua potable y alcantarillado a las poblaciones postergadas.

ESTIPULADO EN LA LEY

Fujimori Higuchi manifestó también que, contrario a lo que varios de sus críticos declaran estos días en las redes sociales, no se mantendrá en el poder, si eventualmente es elegida presidenta de la República, más tiempo del estipulado en la ley.

"Si llego a ser presidenta del Perú, será solo por 5 años", manifestó categórica a la prensa la postulante de Fuerza Popular, para luego continuar con su denominada “Ruta de la Amazonía”, que la llevará a visitar varias localidades de la selva.