Congresistas piden que se conozca resultados de auditorías antes de pasar a la segunda vuelta

En entrevista con Expreso, los parlamentarios José Williams y Roberto Chiabra señalaron que no podemos ir al balotaje con la duda de supuestas irregularidades en los comicios del pasado 12 de abril; por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe declarar la validez o invalidez de dichas elecciones.

Para el legislador y excandidato presidencial del partido Avanza País, José Williams Zapata, el sistema electoral tiene que demostrar la veracidad de los resultados de las elecciones en primera vuelta; de lo contrario, quien gane la jefatura del Estado lamentablemente no tendrá legitimidad.

“Es correcto hacer auditorías, buscar información y clarificar las cosas porque, de lo contrario, quien salga elegido presidente no va a tener legitimidad, y encima con un Congreso que va a estar tan partido. Creo que el problema lo comenzó el sistema electoral, particularmente esta ONPE”, dijo.

UN SOLO DEBATE

Por su parte, el excandidato presidencial de Alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra León, dijo que es importante conocer los resultados de las auditorías sobre el pasado proceso electoral, aunque para ello se tenga que posponer la fecha de realización de la segunda vuelta electoral.

“Exigen el cumplimiento del calendario, pues lo cumplimos. La fecha que tenemos que respetar es el 28 de julio. No se hace la segunda vuelta el 7 de junio, sino el 7 de julio, con un solo debate. ¿Sabe cuál es el problema? Que si no le damos solución a esto (elecciones), esto ya no tiene credibilidad y va a afectar a los que queden”, señaló.