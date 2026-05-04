Diputado chileno responde a Antauro Humala sobre conflicto bélico para recuperar Arica y Tarapacá

En entrevista Exitosa, el diputado chileno Jaime Araya cuestionó a Antauro Humala Tasso tras plantear iniciar una guerra para recuperar Arica y Tarapacá, en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

En una reciente entrevista con un diario local, el líder etnocacerista sostuvo que, de ganar la presidencia el postulante de izquierda, debería "reivindicar en los hechos los referidos territorios. Por la vía diplomática o por la vía armada".

IDEAS DELIRANTES

"No hay que darle mayor seriedad a lo que diga, a quien es parte de un pacto; tiene que hacerse primero la elección, saber quién es el presidente o presidenta del Perú, luego si es o no incluida en el gabinete y si Perú quiere hacer eco", manifestó el diputado.

"Me parece que darle un excesivo protagonismo a una persona que tiene ideas que son francamente delirantes, son del siglo XIX y hoy pretende, me imagino, captar una parte de la votación. Será estrategia ilegítima que uno nunca comparte", agregó.