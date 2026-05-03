Cancillería informa que 18 peruanos regresaron de Rusia: anuncian el retorno de más compatriotas

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 18 peruanos, que viajaron a Rusia para prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras, volvieron al país tras recibir asistencia de nuestra embajada y de la sección consular en Moscú.

Asimismo, precisó que a los ciudadanos se les brindó "la asistencia y protección debida con alojamiento y alimentación" durante el proceso de retorno. La Cancillería también informó de nuevas llegadas en los próximos días.

RETORNO PENDIENTE

"El domingo 3 de mayo está prevista la llegada al Perú de un connacional. El próximo lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros 6 peruanos", tras las gestiones de nuestra embajada en Moscú, se indica en el documento.

Asimismo, señala que "otros dos connacionales aún se encuentran con retorno pendiente que se espera concretar en los próximos días". La Cancillería reiteró que mantiene canales de atención para los peruanos en el extranjero.