Elecciones 2026: JNE ordena una auditoría informática integral y exhaustiva de la primera vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que dispuso una "auditoría informática integral y exhaustiva" a la primera vuelta de los comicios desarrollada el pasado 12 de abril. La medida busca, entre otros, reforzar la transparencia de los resultados electorales.

"La medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables", indicó.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

La entidad precisa que la auditoría tendrá el apoyo del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, integrado por profesionales nacionales, a la que ahora se sumarán internacionales, que darán recomendaciones objetivas para fortalecer la solidez del proceso.

El Jurado Nacional de Elecciones señaló también que dicho comité "continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, contribuyendo a asegurar procesos íntegros, auditables y confiables", informa RPP.

COMITÉ ACADÉMICO

Según indica la Resolución N° 00206-2025-P/JNE, emitida el pasado 20 de noviembre de 2025, el comité está integrado por Juan Salazar, representante de la Universidad San Ignacio de Loyola; Augusto Bernuy y Manuel Balladares, representantes de la Universidad de San Martín de Porres; y por Ronald Cárdenas, representante de la Universidad de Lima.