Norma Yarrow critica a partidos políticos por no pronunciarse sobre irregularidades en elecciones

La legisladora Norma Yarrow criticó a las agrupaciones que participaron en las últimas elecciones y no se han pronunciado sobre las irregularidades registradas durante el proceso. “Me avergüenza ver cómo otros partidos no levantan la voz”, dijo a la prensa.

La congresista de Renovación Popular dijo también, al diario Correo, que los problemas logísticos reconocidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante los comicios del pasado 12 de abril, afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos.

SUFRAGIO LIBRE

Señaló que esta situación vulnera el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, el cual garantiza el ejercicio del sufragio libre; aseguró que su permanente protesta no responde a intereses partidarios, sino a la defensa de los derechos ciudadanos.

“No levantamos la voz por un derecho que haya perdido Renovación Popular (que tuvo como candidato presidencial a Rafael López Aliaga), sino por un derecho que han perdido miles de peruanos al no poder ejercer su voto libremente”, subrayó.