Embajadas de Israel y Alemania piden a presidente Balcázar rectificarse por sus declaraciones sobre judíos

Ambas representaciones diplomáticas califican de “absurdas” e “insostenibles” afirmaciones que vinculan a los judíos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Las embajadas del Estado de Israel y de la República Federal de Alemania en el Perú expresaron su enérgico rechazo a las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien durante un discurso público vinculó a la comunidad judía con el origen de la Segunda Guerra Mundial. Ambas representaciones diplomáticas solicitaron una rectificación inmediata por parte del mandatario.

Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia por los 138 años de la Cámara de Comercio de Lima, donde el jefe de Estado afirmó que Alemania fue “empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos”, señalando además que estos “controlaban todos los bancos y el comercio”, lo que generó controversia.

A través de un pronunciamiento conjunto, las embajadas calificaron estas afirmaciones como “absurdas” e “históricamente insostenibles”, al considerar que distorsionan los hechos y afectan la memoria de millones de víctimas del nazismo. Asimismo, recordaron que fue el régimen liderado por Adolf Hitler el que inició la Segunda Guerra Mundial tras la invasión de Polonia en 1939.

RECHAZO AL ANTISEMITISMO

En esa línea, subrayaron que la ideología nazi fue responsable del asesinato de seis millones de judíos durante el Holocausto y advirtieron que este hecho histórico no puede ser trivializado. Finalmente, hicieron un llamado a rechazar toda forma de antisemitismo y reiteraron su pedido para que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones.