Fiscalía apeló resolución que rechazó pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

El pedido de detención preliminar fue formalizado el 21 de abril, según informó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. No obstante, el Poder Judicial optó por declarar infundada la solicitud.

El Ministerio Público presentó una apelación contra la resolución del 2º Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima que rechazó el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto, investigado por presuntas irregularidades durante las elecciones generales del pasado 12 de abril. La solicitud también contemplaba el levantamiento del secreto de las comunicaciones del implicado.

En el recurso también se incluyó a los exfuncionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, José Edilberto Zamamé y Juan Antonio Fán Sánchez, así como a Juan Chávez Alvarado Fuyo, representante de la empresa Gálaga SAC. Todos son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El pedido de detención preliminar por siete días fue formalizado el 21 de abril, según informó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. No obstante, el juzgado optó por declarar infundada la solicitud y únicamente dispuso el allanamiento e incautación de equipos electrónicos y documentos vinculados al caso.

¿QUÉ DICE EL JUEZ?

El juez Manuel Chuyo argumentó que los investigados ya no mantienen vínculo laboral con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que reduce el riesgo de interferencia en la investigación. Asimismo, señaló que los indicios presentados sobre un posible peligro de fuga no estaban suficientemente sustentados. Frente a ello, la Fiscalía sostiene que la renuncia de Corvetto no elimina los riesgos procesales y busca que una instancia superior reevalúe la medida.