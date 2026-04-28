Juntos por el Perú fue sancionado con S/88,000 por la ONPE: no justificó aportes de campaña

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Juntos por el Perú (JPP), partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, con S/88,000 por no sustentar adecuadamente sus aportes de campaña del año 2021.

En la resolución 14-2026-JN/ONPE, se advierte que el partido político, que ese año postuló a Verónika Mendoza Frisch, no cumplió con presentar 88 recibos con las firmas de los supuestos aportantes a la campaña electoral.

Cada abono fue de S/1,000. Por esa razón se le sancionó con 16 Unidades Impositivas Tributarias. Este año la UIT es de S/5,500. JPP apeló la multa argumentando que los hechos ya habían prescrito porque pasaron los 4 años.

DEBEN PAGAR

Indicaron que así lo estipula la Ley de Organizaciones Políticas, pero la ONPE rechazó ese argumento e indicó que si el procedimiento sancionador comienza antes de la fecha de prescripción, el proceso se mantiene vigente.

Por ello, luego que el fallo confirmatorio fue ratificado por dos instancias de la ONPE, a la agrupación política Juntos por el Perú solo le queda pagar la multa por no cumplir con sustentar los aportes de campaña, informa Perú 21.