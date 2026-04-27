Juan Sheput: Existió un plan para dejar fuera de la segunda vuelta electoral a Rafael López Aliaga

El exministro de Trabajo y candidato al Senado por la agrupación País para Todos, Juan Sheput, volvió a ratificar que existió un plan para sacar de la segunda vuelta electoral a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular.

"[¿Hubo un plan para dejar afuera a López Aliaga?] Sí, por supuesto, porque hay un conjunto de acciones sistemáticas que es fundamental investigar: quién los diseñó, quién los hizo", sostuvo categórico en entrevista con el diario Trome.

Señaló que la demora en la apertura de los centros de sufragio, la falta de un "plan B" por parte de los representantes de la ONPE ante este problema y el silencio prolongado ante la situación configuran "un propósito para perjudicar", indicó Sheput.

FALTA DE FIRMEZA

"Acá hay un conjunto de hechos que no pueden ser vistos de manera aislada y que han tenido como objetivo perjudicar, en este caso, a una serie de grupos políticos como Fuerza Popular, Renovación Popular y País para Todos", agregó.

También cuestionó a Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones, por la "falta de firmeza" al no convocar a elecciones complementarias pese a haber lugares donde "no ha habido posibilidad de que vote una gran cantidad de gente", informa RPP.