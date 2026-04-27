Elecciones 2026: Unión Europea desplegará más de 150 observadores para la segunda vuelta

Analissa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, dijo que para la segunda vuelta electoral contarán con más de 150 observadores que supervisarán los comicios a desarrollarse el domingo 7 de junio.

Indicó que el sistema de trabajo para esta segunda etapa será el mismo que en la primera elección, donde se reunieron con delegados de los partidos políticos, la administración electoral de cada región, la sociedad civil, etc.

CENTROS DE VOTACIÓN

"Observaremos la campaña electoral en las calles y, gracias a nuestros equipos de monitores, evaluamos la cobertura de la campaña en los medios tradicionales y en las redes sociales", manifestó a la agencia Andina.

Dijo también que durante la segunda vuelta electoral, como siempre, tratarán de estar presentes en la mayor cantidad posible de centros de votación en todos los departamentos del Perú, para observar el proceso de votación.