Congreso: Hoy premier y ministros deberán explicar detalles sobre la compra de aviones F-16

El premier Luis Arroyo y los ministros de Defensa, Amadeo Javier Flores, y el canciller, Carlos Pareja, deberán presentarse hoy ante la comisión de Defensa del Congreso, para que informen sobre la compra de aviones F-16.

La reunión será de manera semipresencial desde las 3.00 de la tarde en la Sala Miguel Grau. Los integrantes del referido grupo de trabajo desean conocer al detalle los avances y decisiones adoptadas en torno a la adquisición.

PRIMER PAGO

La compra de las naves generó posiciones encontradas en el Ejecutivo; el presidente José Balcázar manifestó que no se suscribiría el contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de los aviones.

La postura del mandatario no fue respaldada por varios integrantes del gabinete que señalaron se debería cumplir con los compromisos asumidos. Luego se conoció que se hizo un primer pago para la compra de las naves F-16.