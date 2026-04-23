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Hace 37 minutos

Premier Arroyo sobre compra de aviones F-16: Venimos cumpliendo los compromisos asumidos

Explicó que la adquisición busca modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Precisó que corresponde al Gobierno ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados en el contrato.

Foto Andina



El premier Luis Arroyo Sánchez se pronunció, mediante un extenso comunicado, sobre la adquisición de aviones caza F-16 a Estados Unidos, señalando que responde a “compromisos preestablecidos” vinculados a la defensa nacional.

Explicó que la adquisición busca modernizar y fortalecer con equipamiento nuevo a nuestras Fuerzas Armadas. Precisó que corresponde al Gobierno ejecutar y hacer cumplir todos los acuerdos adoptados en el contrato de compra de las aeronaves.

DIVERSAS CONFRONTACIONES

A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16”, sostuvo. Agregó que ello evitaría penalidades y afectar la imagen del país.

Finalmente, Arroyo Sánchez advirtió que el debate en torno a esta compra ha generado "diversas confrontaciones y opiniones" que polarizan al país, en medio del desarrollo de las elecciones generales que "afronta su propia crisis". 


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