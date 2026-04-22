Canciller De Zela renuncia al cargo por "desacuerdo" con suspensión de compra de aviones F16

En su carta, el exministro de Relaciones Exteriores señala que decisión de no comprar las naves «puede afectar gravemente los intereses nacionales».

Esta mañana, el canciller Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable al cargo, mediante una carta dirigida al presidente de la República, José Balcázar Zelada.

En la misiva, el diplomático manifiesta que su decisión responde a un desacuerdo con un cambio de orientación política adoptado por el Poder Ejecutivo.

CARÁCTER ESTRATÉGICO

Indica que su dimisión es "mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional".

Asimismo, el hoy exministro de Relaciones Exteriores advierte que dicha decisión, postergar la compra de aviones de combate a EEUU, "puede afectar gravemente los intereses nacionales".