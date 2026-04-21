ONPE designa a Bernardo Pachas Serrano como jefe interino tras renuncia de Piero Corvetto

El organismo electoral aseguró la continuidad del proceso en curso y confirmó que no se verán afectadas las actividades rumbo a la segunda vuelta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el cargo de jefe nacional será asumido de manera interina por Juan Pachas Serrano, tras la renuncia de Piero Corvetto. La institución precisó que esta decisión se da luego de que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptara por unanimidad la dimisión del funcionario.

A través de un comunicado oficial, la ONPE detalló que la medida quedó formalizada mediante la Resolución n.° 119-2026, la cual declara la vacancia del cargo de jefe del organismo electoral. En ese sentido, se activó el mecanismo establecido por ley para garantizar la continuidad en la conducción institucional.

Según lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, en caso de vacancia durante un proceso electoral, la jefatura debe ser asumida por el funcionario de mayor jerarquía inmediata. En este contexto, la responsabilidad recae en el gerente general, quien ejercerá el cargo de forma provisional.

NO SE INTERRUMPIRÁN LABORES

Finalmente, la ONPE aseguró que no se han interrumpido ni se interrumpirán las labores vinculadas al proceso electoral en curso, incluyendo el procesamiento de actas y la organización de los próximos comicios. Asimismo, reafirmó que continúan los preparativos para las elecciones primarias de cara a los comicios regionales y municipales de 2026, programados para mayo.