Piero Corvetto renuncia a la ONPE tras fallas en elecciones 2026 y JNJ acepta su dimisión del cargo

Documento extiende su decisión a la presidenta de la JNJ, argumentando que los inconvenientes detectados en el despliegue del material electoral en distintos sectores de Lima.

ACTUALIZACIÓN

Al emitir el comunicado de la salida de la ONPE, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) compartió un pronunciamiento informando que por unanimidad aceptaron la renuncia de Piero Corvetto de la institución electoral.

NOTA ORIGINAL

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia irrevocable ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en medio de la controversia generada por los incidentes registrados durante las Elecciones Generales 2026 en el Perú. La dimisión se da tras cuestionamientos por problemas técnicos y logísticos que marcaron la jornada electoral del pasado 12 de abril.

De acuerdo con el documento oficial, fechado el 21 de abril de 2026, Corvetto comunicó su decisión a la presidenta de la JNJ, argumentando que los inconvenientes detectados en el despliegue del material electoral en distintos sectores de Lima Metropolitana afectaron el normal desarrollo del proceso. En ese sentido, señaló que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta electoral en un contexto de mayor confianza ciudadana.

En la carta, el ahora exjefe de la ONPE reconoce que los problemas operativos registrados durante la jornada electoral constituyen una situación que le impide continuar en el cargo. No obstante, también remarcó que durante su gestión se trabajó en reformas internas y en la mejora del sistema electoral, aunque los recientes hechos generaron una crisis institucional.

Investigación interna y cuestionamientos al sistema

Corvetto también advirtió que existen aspectos dentro de la organización que deben ser esclarecidos mediante una investigación exhaustiva e imparcial, ya que —según indicó— hay interrogantes que no han podido ser explicadas dentro de la cadena logística electoral. Esta situación ha encendido las alertas sobre posibles fallas estructurales en el sistema.

La renuncia se produce en un escenario de creciente tensión política y cuestionamientos públicos hacia la transparencia del proceso electoral, lo que coloca a la ONPE en el centro del debate nacional mientras se alista la segunda vuelta presidencial.