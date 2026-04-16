Más de 5 mil actas observadas podrían definir resultado de elecciones 2026

Jurados Electorales Especiales evaluarán documentos con errores antes de incorporarlos al conteo oficial en un escenario de ajustada competencia.

Un total de 5,343 actas electorales de la elección presidencial fueron observadas y enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión, según el último reporte. Estos organismos deberán determinar si dichos documentos pueden ser incorporados al conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En medio de una estrecha diferencia entre los candidatos que disputan el segundo lugar, la evaluación de estas actas cobra especial relevancia, ya que podría influir directamente en el resultado final del proceso electoral.

Una acta observada es aquella que presenta errores o inconsistencias que impiden su conteo inmediato, como falta de firmas, datos ilegibles, información incompleta o fallas en la suma de votos. Por ello, deben pasar por un proceso de verificación antes de ser validadas.

ASÍ SERÁ EL COTEJO

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, explicó que primero se realiza un cotejo con otros ejemplares del acta. Solo si no se logra resolver las inconsistencias, se recurre de manera excepcional al recuento de votos, el cual se lleva a cabo con presencia de personeros y representantes del Ministerio Público.