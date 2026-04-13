Congreso cita a los jefes de la ONPE y JNE por irregularidades durante elecciones generales

La Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional, que preside Elvis Vergara del grupo Acción Popular, sesionará de forma extraordinaria este martes 14 de abril para abordar las irregularidades registradas durante las elecciones generales 2026.
El grupo de trabajo confirmó, a través de las redes sociales, que han citado a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Piero Corvetto Salinas y Roberto Burneo Bermejo, respectivamente.
LOCALES DE VOTACIÓN
Los comicios, realizados ayer domingo 12 de abril, no pudieron desarrollarse en algunos locales de votación debido a que las mesas de sufragio no se instalaron por falta de material electoral. Más de 63 000 ciudadanos se quedaron sin emitir su voto.
Ante esta situación, las autoridades electorales habilitaron para hoy, lunes 13 de abril, una nueva jornada electoral en los colegios de los distritos de San Juan de Miraflores (SJM), Lurín y Pachacámac, donde no hubo votación, informa Exitosa.