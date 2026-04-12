Rafael López Aliaga no reconoce resultados a boca de urna

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los problemas en la entrega de material electoral que afectaron la instalación de mesas en diversos distritos de Lima.

Durante su intervención, el candidato aseguró que estas fallas habrían generado un perjuicio del 1.2 % para su agrupación respecto a los resultados de boca de urna, por lo que solicitó un procedimiento urgente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, cuestionó que no se haya suspendido la difusión de dichos resultados pese a los inconvenientes registrados.

López Aliaga también sostuvo que la imposibilidad de que miles de ciudadanos voten constituye un hecho grave, señalando que el porcentaje de mesas no instaladas habría alcanzado el 13 %, una cifra que calificó como inusual. En esa línea, afirmó que se trataría de un “caso de fraude electoral” y uno de los hechos más graves contra la voluntad popular.

AMPLIACIÓN DE VOTACIÓN

Finalmente, cuestionó la gestión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y reiteró su pedido de ampliar la votación para permitir que los electores afectados puedan ejercer su derecho.