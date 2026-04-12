Alcalde Reggiardo critica retraso en entrega de material electoral y pide renuncia del titular de la ONPE

El alcalde Rezo Reggiardo cuestionó severamente al titular de la ONPE Piero Corvetto, por los incidentes registrados durante la jornada electoral de hoy, por lo que exigió la renuncia inmediata del referido funcionario.

El burgomaestre metropolitano señaló que miles de ciudadanos de Lima no pudieron emitir su voto por falta de material electoral y por fallas en las computadoras, algo que la entidad debió prever desde un inicio.

PROPUESTA POSITIVA

Dijo también que este hecho es muy grave, ya que no se puede impedir a los ciudadanos elegir libremente a sus autoridades, por lo que reiteró que el señor Corvetto no puede estar ni un minuto más como titular de la ONPE.

Respecto a la propuesta del partido Renovación Popular para que se realicen elecciones complementarias y puedan votar los que no lo hicieron, la calificó de positiva y que otras agrupaciones podrían sumarse.