Resultados a boca de urna: Keiko Fujimori 19.8% y Rafael López Aliaga 13.0%

Los primeros resultados a boca de urna difundidos por la encuestadora CIT Opinión y Mercado colocan a Keiko Fujimori en el primer lugar con 19.8% de los votos, seguida por Rafael López Aliaga, quien alcanza el 13.0%. De confirmarse esta tendencia, ambos candidatos disputarían una eventual segunda vuelta electoral.

En tercer lugar aparece Ricardo Belmont con 12.9%, muy cerca de López Aliaga, lo que refleja un escenario ajustado en la lucha por el segundo puesto. La diferencia mínima mantiene abierta la posibilidad de cambios conforme se conozcan resultados oficiales.

De acuerdo con José Manuel Saavedra, los datos corresponden a un estudio a nivel nacional basado en una muestra de 15 mil personas. Asimismo, explicó que el margen de error es de ±0.8%, por lo que los resultados podrían variar ligeramente.

RESULTADOS REFERENCIALES

Estos resultados presentados por Panamericana Televisión son referenciales y no constituyen cifras oficiales. Las autoridades electorales serán las encargadas de confirmar los resultados finales en las próximas horas, una vez concluido el conteo oficial de votos.