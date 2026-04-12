Keiko Fujimori pide ampliar horario de votación por fallas en instalación de mesas

La candidata planteó que la jornada electoral se amplíe “hasta altas horas de la noche, incluso mañana”.

La candidata presidencial Keiko Fujimori solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extender el horario de votación luego de que más de 63 mil electores no pudieran sufragar debido a problemas en la instalación de mesas.

Fujimori planteó que la jornada electoral se amplíe “hasta altas horas de la noche, incluso mañana”, con el objetivo de que los ciudadanos afectados en las 211 mesas observadas puedan ejercer su derecho al voto.

“La fallas logísticas no pueden afectar el derecho de los ciudadanos (...) Esto no es acerca de una multa, es acerca del derecho de ir a votar por el candidato o candidata que los ciudadanos elijan”, sostuvo.

AMPLIAR HORARIO

Asimismo, indicó que así como se extendieron previamente los horarios de apertura y votación, también se pueden aplicar medidas correctivas para garantizar la participación de todos los electores afectados.