Renovación Popular plantea "elecciones complementarias" tras incidentes durante jornada electoral

Indicaron que remitieron una carta al titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que en el Pleno que tendrán esta noche evalúen su propuesta.

En conferencia de prensa, los representantes y candidatos del partido Renovación Popular, sentaron su posición sobre los incidentes registrados en distintos colegios durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

Según Gladys Echaíz, candidata al Senado por la referida agrupación, una solución al problema sería la realización de elecciones complementarias, para que sufraguen las personas que no lo hicieron por falta de material electoral.

CARTA AL JNE

Indicó que son miles los compatriotas que no pudieron emitir su voto, pues las mesas no abrieron al “no tener el material electoral o estaban fallando las computadoras”; por ello su propuesta podría ayudar a superar el problema.

Indicaron que remitieron una carta al titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que en el Pleno que tendrán esta noche lo evalúen, pues todos los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes.