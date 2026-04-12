Panamericana Televisión: “Defender el voto es defender la democracia”

Lo ocurrido en esta jornada electoral no es un simple tropiezo administrativo: es un hecho grave que compromete el corazón mismo de nuestra democracia.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, ha incumplido de manera flagrante su obligación de garantizar la instalación oportuna y completa de las mesas de sufragio, dejando a miles de ciudadanos sin poder ejercer su derecho fundamental al voto.

No se trata de un detalle menor ni de una falla aislada. Cuando el Estado, a través de uno de sus organismos clave, no asegura las condiciones mínimas para que la ciudadanía vote, lo que se vulnera no es solo un procedimiento: se atenta directamente contra la soberanía popular.

Frente a ello, no cabe el silencio ni la tibieza. Es imperativo demandar a la Fiscalía de la Nación que intervenga de inmediato. Estamos ante un posible caso de omisión de funciones que debe ser investigado con celeridad y firmeza.

La responsabilidad no puede diluirse en excusas burocráticas ni en comunicados evasivos. El país exige respuestas claras, responsables identificados y sanciones ejemplares si corresponde.

En estos momentos hay una tarea urgente que recae en la ciudadanía. Invocamos a todos los peruanos a acudir masivamente a votar antes del cierre de las mesas de sufragio.

Porque defender el voto es defender la democracia.

Y defender la democracia es defender el Perú.