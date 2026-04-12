JNJ evaluará permanencia del jefe de la ONPE por crisis en locales de votación

En un comunicado, María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), anunció que solicitará el inicio de acciones contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La medida es por las demoras en la llegada del material electoral en locales de votación lo que ha generado un caos y la protesta de los electores. "Las capacidades deben ser apreciadas en el ejercicio profesional", indicó.

ORDEN DEMOCRÁTICO

En el referido pronunciamiento, la presidenta de la JNJ destacó que el jefe de la ONPE "fue nombrado y posteriormente ratificado" en el cargo por el anterior pleno de la junta, "en el marco de sus competencias constitucionales".

"La Junta Nacional de Justicia reafirma su respeto irrestricto al orden democrático y se mantendrá vigilante del respeto a la institucionalidad democrática, en salvaguarda de la voluntad popular", puntualizó la magistrada.