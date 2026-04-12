Elecciones 2026: candidatos inician jornada con diversas actividades previas al voto

En el marco de las elecciones generales 2026 en el Perú, los principales candidatos presidenciales iniciaron su jornada con distintas actividades previas a emitir su voto. Desde tempranas horas, equipos de prensa se desplegaron en varios puntos de Lima para seguir sus agendas.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ingresado al cementerio Campo Fe para visitar la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Esta es la primera contienda electoral en la que participa tras el fallecimiento de su padre el año pasado. Posteriormente, tiene previsto asistir a un desayuno electoral, votar en San Borja y esperar los resultados en un hotel de San Isidro.

En tanto, el candidato Rafael López Aliaga tiene programado un desayuno electoral en San Juan de Miraflores. Desde primeras horas, personal policial y de seguridad realizó inspecciones en el local para garantizar el desarrollo de la actividad, que se llevará a cabo antes de su traslado al centro de votación.

Por su parte, el candidato Carlos Álvarez optó por no realizar el tradicional desayuno electoral. Según lo informado, se encuentra en Punta Hermosa y se trasladará a Lima al mediodía para votar en un colegio de San Isidro.

Otros candidatos como Jorge Nieto también participarán en desayunos electorales antes de sufragar, mientras que Ricardo Belmont no ha anunciado actividades previas y se mantiene a la espera de iniciar su jornada. Las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de las actividades en este día clave para el país.