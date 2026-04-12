Elecciones 2026: titular del JNE pide esperar resultados con serenidad y respetar la voluntad popular

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió esperar los resultados de los comicios con serenidad y solicitó a los ciudadanos colaborar para que sea una jornada electoral ejemplar, que muestre al mundo nuestra madurez democrática.

"Exhorto a todos los actores políticos a actuar con altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia se fortalece con respeto, con tolerancia y con responsabilidad", manifestó.

TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA

Asimismo, el titular del JNE subrayó de manera categórica que la institución que dirige garantiza completamente la transparencia del proceso electoral en curso. También hizo un llamado para acudir a votar de manera informada, consciente, libre y secreta.

"Desde el JNE, como ente rector del sistema electoral, garantizamos con absoluta firmeza la transparencia, independencia y legalidad de todo el proceso electoral. Este compromiso no es solo institucional, es una convicción que guía nuestras acciones", agregó.