Elecciones 2026: OEA informa que desplegará mayor número de observadores electorales en Lima

Según indicó el canciller Hugo de Zela, durante una reunión realizada en el Palacio de Torre Tagle, Víctor Rico, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, destacó la organización de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril.

Asimismo, en el encuentro, celebrado en la víspera, el representante de la OEA ratificó que la misión enviará observadores a cada una de las regiones del país, pero el principal despliegue de expertos será en Lima por la concentración de la población electoral.

LIBRES Y TRANSPARENTES

El funcionario internacional, también informó al ministro de Relaciones Exteriores que habrá observadores electorales de la OEA en algunos locales de votación en el exterior, en ciudades como Santiago de Chile, Barcelona, Buenos Aires y Washington D.C.

Finalmente, de Zela Martínez reiteró que la prioridad del gobierno es la celebración de unos comicios libres y transparentes, y aseguró que seguirán brindando las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento del mandato de la misión de la OEA.