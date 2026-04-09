Elecciones 2026: titular del JNE afirma que observadores garantizarán transparencia del proceso

A tres días de las elecciones generales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó de forma categórica cualquier narrativa que ponga en duda la limpieza y transparencia de los comicios del domingo 12 de abril.

Dijo que ese día habrá más de 50 mil fiscalizadores del JNE a nivel nacional, además de la presencia de casi 600 observadores internacionales y 4 000 nacionales. "Vamos a hacer un enorme despliegue de recursos humanos y logísticos", manifestó.

CÉDULAS DE VOTACIÓN

En esa línea, el funcionario destacó que en estas elecciones se conservarán las cédulas de votación para eventualmente ser recontadas, si es que surge algún tipo de controversia, a diferencia de procesos electorales anteriores cuando eran eliminadas.

"Nos hemos preparado para lo que es nuevo en estas elecciones, que es la conservación de las cédulas que antes se eliminaban; ahora están a disposición de los Jurados Electorales Especiales, que podrían solicitarlas para ser recontadas", indicó.