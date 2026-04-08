Elecciones 2026: titular del JNE se reunió con delegados de la misión de observación de la OEA

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, sostuvo una extensa reunión de trabajo con los representantes de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el organismo electoral, el encuentro, desarrollado la tarde de ayer, permitió explicar ampliamente a los observadores internacionales los avances del proceso a solo cuatro días de los comicios, programado para el 12 de abril.

MISIÓN ELECTORAL

Precisamente, las misiones de observación de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) iniciaron, en la víspera, el despliegue general de sus integrantes a nivel nacional, ante la proximidad de los comicios.

Los representantes del organismo internacional señalaron que su misión electoral, liderada por Víctor Rico Frontaura, está integrada por más de 90 observadores, con amplia experiencia en elecciones, provenientes de 22 países.